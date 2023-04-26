Россиян предупредили о штрафах за жарку шашлыка

В 2023 году в России изменили правила и разрешили дачникам жарить шашлыки в пяти и более метрах от любых построек. При этом в лесу разводить огонь для приготовления мяса запрещено, за нарушение норм может грозить штраф. Об этом россиян предупредила член Ассоциации юристов России Анастасия Громакова, сообщают «Известия».

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Эксперт уточнила, что жарить шашлыки запрещено в лесу, на балконах, террасах, верандах и других необорудованных частях жилых помещений и частных домов, а также на землях общего пользования вне специально отведенных мест, включая парки и скверы.

За нарушение правил можно получить административный штраф в размере до 50 тысяч рублей. При этом, если разведение огня нанесет большой ущерб природе, включая лесной фонд, то нарушителям может грозить уголовная ответственность.