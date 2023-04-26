$81.63+0.0890.14+0.11

Россиян предупредили о штрафах за жарку шашлыка

В 2023 году в России изменили правила и разрешили дачникам жарить шашлыки в пяти и более метрах от любых построек. При этом в лесу разводить огонь для приготовления мяса запрещено, за нарушение норм может грозить штраф. Об этом россиян предупредила член Ассоциации юристов России Анастасия Громакова, сообщают «Известия».

Россиян предупредили о штрафах за жарку шашлыка
© Lenta.ru

Эксперт уточнила, что жарить шашлыки запрещено в лесу, на балконах, террасах, верандах и других необорудованных частях жилых помещений и частных домов, а также на землях общего пользования вне специально отведенных мест, включая парки и скверы.

За нарушение правил можно получить административный штраф в размере до 50 тысяч рублей. При этом, если разведение огня нанесет большой ущерб природе, включая лесной фонд, то нарушителям может грозить уголовная ответственность.

Ранее в ГУ МЧС России по Московской области предупредили, что за приготовление шашлыков и разведение открытого огня за пределами специально оборудованных мест на территории Подмосковья может грозить штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий