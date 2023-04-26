$81.55+0.2890.03+0.57

Совфед России одобрил закон о запрете продажи вейпов детям

Сенаторы одобрили закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе Совфеда.

Совфед России одобрил закон о запрете продажи вейпов детям
© Вечерняя Москва

Согласно закону, теперь будет запрещено продавать детям такого рода продукцию. Также несовершеннолетним нельзя будет употреблять вейпы.

Кроме того, закон запрещает оборот никотинсодержащей жидкости с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих никотиновую зависимость, сообщает сайт Совфеда.

11 апреля Государственная дума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Согласно новому закону, запрещается осуществлять розничную торговлю «устройствами для потребления никотиносодержащей продукции» и их комплектующими на ярмарках и выставках, а также «путем развозной и разносной торговли».

Более четверти взрослого населения в России курят, при этом 15 процентов из них предпочитают именно вейпы, однако растет и доля тех, кто готов потреблять никотин в различных формах, без привязки к конкретным устройствам, заявил владелец табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов.

Насколько вейпы опасны для здоровья и в каких странах на них уже действует запрет — в материале «Вечерней Москвы».

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий