Роскомнадзор раскрыл число заблокированных ресурсов с фейками о ходе СВО

Роскомнадзор раскрыл число заблокированных в России ресурсов с фейковой информацией о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.

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«Более 160 000 ресурсов с фейками о ходе СВО заблокировал Роскомнадзор [с 24 февраля 2022 года]», — говорится в сообщении.

Также утверждается, что был ограничен доступ к более 4300 пиратских видеосервисов, распространяющих рекламу с ложной информацией о спецоперации. Кроме того, в Роскомнадзоре заявили о блокировке почти 3500 «зеркал» «антироссийских информационных ресурсов».