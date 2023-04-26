Роскомнадзор раскрыл число заблокированных ресурсов с фейками о ходе СВО

Роскомнадзор раскрыл число заблокированных в России ресурсов с фейковой информацией о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.
«Более 160 000 ресурсов с фейками о ходе СВО заблокировал Роскомнадзор [с 24 февраля 2022 года]», — говорится в сообщении.
Также утверждается, что был ограничен доступ к более 4300 пиратских видеосервисов, распространяющих рекламу с ложной информацией о спецоперации. Кроме того, в Роскомнадзоре заявили о блокировке почти 3500 «зеркал» «антироссийских информационных ресурсов».
В Роскомнадзоре отметили, что фейки создаются и распространяются с целью вызвать у людей сильную психоэмоциональную реакцию. Нередко материалы с ложной информацией опираются на долю истины, указали в ведомстве. Фейки действуют с накопительным эффектом, формируя вокруг человека параллельную информационную реальность, что приводит к отказу от критического мышления, подчеркивается в сообщении.