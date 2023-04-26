Сотрудников пункта выдачи Wildberries поймали на подмене золотых изделий

Маркетплейс Wildberries раскрыл аферу с подменой золотых изделий в двух партнерских пунктах (ПВЗ) выдачи заказов. О деталях мошеннической схемы пресс-служба компании рассказала «Ленте.ру».

Владельцы двух партнерских пунктов выдачи заказов в Москве подменивали золотые изделия на дешевую бижутерию при возврате товаров на склад, сообщили в Wildberries. На текущий момент служба безопасности компании устанавливает масштабы хищений, но уже понятно, что общий размер ущерба превышает несколько миллионов рублей, отметили в маркетплейсе.

«Как только в компании раскрыли схему аферы, было принято решение о расторжении договоров с мошенниками и обращении в полицию. Но "владельцы" ПВЗ пошли ва-банк: вслед за украденным золотом решили также присвоить себе и свыше тысячи товаров, которые находились в этих самовывозах: одежду, обувь, косметику, электронику, детские товары и так далее на общую сумму порядка 1,6 миллиона рублей. Большая часть этих товаров принадлежит партнерам Wildberries – представителям малого бизнеса, которые продают их через платформу», — поделились в пресс-службе.

Известно, что платформа уже подала заявление в полицию. Покупатели от действий «золотоискателей» не пострадали: служба безопасности быстро пресекла схему, утверждают в компании.