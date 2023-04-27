В Гидрометцентре пообещали резкую смену погоды к майским праздникам

В конце апреля погода в столичном регионе испортится. Не обойдется без ночных заморозков. Но последний месяц весны обещает быть вполне комфортным, рассказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Он напомнил, что в отличие от прошлого года весна-2023 оказалась теплой. И хотя было много снега зимой, из-за быстрого потепления в конце марта - начале апреля он быстро сошел. Апрель практически весь был теплый. Температура повышалась и до 20 градусов, что соответствует июню. Но на несколько дней тепло отступит.

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К Москве приближается холодный фронт. Поэтому уже в пятницу погода значительно изменится, рассказал Вильфанд. Начнется дождь, который продолжит идти и в субботу. В ночь на субботу температура составит всего 3-5 градусов тепла, а по области опустится даже до нуля и минус двух градусов. На почве ожидаются заморозки. Днем в субботу прохладно - 11-13 градусов выше нуля. В воскресенье - плюс 15-17 градусов. В понедельник, 1 мая, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью 3-8 тепла, днем до плюс 17 градусов. Во вторник, 2 мая, переменная облачность, без осадков, ночью опять же до нуля градусов, днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. Без осадков. Примерно такая погода сохранится до середины недели.

В целом май в центральном регионе ожидается теплее нормы на один градус. Но в некоторых регионах температура будет отставать от нормы. Так, прохладная погода в мае прогнозируется на юге Сибири, в Забайкалье, на части юга Дальнего Востока - в Амурской области, в центральных и северных районах Хабаровского края. Дождливый май ожидается в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Много осадков будет на севере Красноярского края, в Забайкалье и Иркутской области.