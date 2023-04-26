Пока вы спали: обращение МИД РФ к Финляндии и «частное предупреждение» Великобритании

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МИД России пригрозил Финляндии ответными мерами

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что в случае отказа Хельсинки от урегулирования ситуации с квартирами, находящимися в пользовании Российского центра науки и культуры, Москва будет вынуждена принять ответные меры. Об этом сообщает РИА Новости.

В министерстве отметили, что рассматривают наложение службой судебных приставов запрета на любые действия с недвижимостью «как очередной антироссийский выпад финских властей».

«В случае отказа от урегулирования сложившейся ситуации российская сторона будет вынуждена предпринять ответные меры», - предупредили в российском внешнеполитическом ведомстве.

ЕС предостерег Великобританию от обхода решений ЕСПЧ по мигрантам

Европейский союз направил «частное предупреждение» британским властям о недопустимости обхода решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и отправке нелегальных мигрантов в Руанду. Оно было принято к сведению в Лондоне, со ссылкой на осведомленные источники пишет Politico.

По данным источников издания, у высокопоставленных европейских чиновников вызывает особое беспокойство закон о нелегальной миграции, который начал рассматривать парламент Великобритании. В соответствии с ним любой прибывший в Соединенное Королевство гражданин будет депортирован, даже если он попросит об убежище.

В Белом доме ответили на претензии к возрасту Байдена

Президент США, 80-летний Джо Байден, несмотря на претензии, высказываемые к его возрасту на президентских выборах в 2020 году, добивается поставленных задач. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о целосообразности выдвижения Байдена на новый срок.

«Что касается возраста, мы уже слышали это в 2020 году снова и снова. И если вы посмотрите на то, что он сделал за последние два года, он смог добиться исполнения задач (…) Есть целый ряд достижений, которых добился президент и которых не смогли добиться республиканцы в Конгрессе», - подчеркнула она.

Новый сотовый оператор заработал для пассажиров московского метро

В московском метро и наземном транспорте заработал новый виртуальный оператор «ГородМобайл», услуги которого адресованы владельцам транспортных карт «Тройка». В интернет-магазине Московского метрополитена стартовый комплект из «Тройки» и сим-карты стоит 120 рублей, пишут «Известия».

Власти Москвы рассчитывают, что одновременное приобретение сим-карт и карт «Тройка» особенно оценят туристы и гости столицы. При этом эксперты считают, что продукт может быть востребован и у москвичей, которые смогут оплачивать сотовую связь накопленными за поездки баллами. Однако интерес к новому оператору у пользователей, по их мнению, в первую очередь будет зависеть от качества связи и уровня обслуживания.

Банк России предложил упростить комплексную реструктуризацию кредитов

Центробанк России предложил кредитным организациям механизм взаимодействия для решения проблемы должников, которые имеют займы в разных банках и попали в сложную жизненную ситуацию. Новая схема позволит комплексно урегулировать задолженность, обратившись только в один из банков, сообщают «Известия».