Вильфанд назвал регионы Росси, где в ближайшие дни ожидаются сильные осадки

— Наиболее некомфортная погода будет на юге Западной и Средней Сибири. На юге Иркутской области, например, в ближайшие два дня прогнозируются сильный мокрый снег, его налипание, а на севере региона — снег, метель с ветром до 23 метров в секунду. Аналогичная ситуация в Бурятии. В Забайкальском крае тоже будут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, — рассказал он.