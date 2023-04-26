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В РПЦ призвали запретить антропоморфизм ИИ

Патриаршая комиссия по вопросам семьи и детства РПЦ призвал запретить ИИ с лицами людей. Перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы в организации считают недопустимым, сообщают «Ведомости».

Председатель комиссии иерей Фёдор Лукьянов заявил, что необходимо запретить антропоморфизацию программ, технологий, роботов, то есть перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы. Он также рекомендовал разработать и закрепить на законодательном уровне введение маркировки для нейросетей, чтобы человек, который ими пользуется, понимал, что общается с искусственным интеллектом.

В комиссии рекомендовали защитить несовершеннолетних детей от доступа к нейросетям из-за высокой опасности влияния на детскую психику. А технологию ChatGPT- локализовать под российскую вычислительную инфраструктуру и телекоммуникационные сети, поскольку страны Запада строят свои нейросети на основе своей этики, которая может расходиться с российской.

Юристы, опрошенные изданием, отмечают, что РПЦ не может вносить законопроекты в Госдуму напрямую, однако предлагает парламентариям и правительству разного рода инициативы. Данная инициатива, по мнению участников рынка, может ослабить российские нейросети в их конкуренции с западными.

Маск выступил за государственное регулирование в сфере ИИ

В прошлом году компания «Промобот» представила Дуняшу — робота с подвижным лицом, головой, шеей и функциональными руками, которые помогают ей взаимодействовать с собеседником, жестикулировать, наливать кофе и выполнять различные движения. Компания разработала и робота Алекса, которого назвали мужем Дуняши.

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