В РПЦ призвали запретить антропоморфизм ИИ

Патриаршая комиссия по вопросам семьи и детства РПЦ призвал запретить ИИ с лицами людей. Перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы в организации считают недопустимым, сообщают «Ведомости».

Председатель комиссии иерей Фёдор Лукьянов заявил, что необходимо запретить антропоморфизацию программ, технологий, роботов, то есть перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы. Он также рекомендовал разработать и закрепить на законодательном уровне введение маркировки для нейросетей, чтобы человек, который ими пользуется, понимал, что общается с искусственным интеллектом.

В комиссии рекомендовали защитить несовершеннолетних детей от доступа к нейросетям из-за высокой опасности влияния на детскую психику. А технологию ChatGPT- локализовать под российскую вычислительную инфраструктуру и телекоммуникационные сети, поскольку страны Запада строят свои нейросети на основе своей этики, которая может расходиться с российской.

Юристы, опрошенные изданием, отмечают, что РПЦ не может вносить законопроекты в Госдуму напрямую, однако предлагает парламентариям и правительству разного рода инициативы. Данная инициатива, по мнению участников рынка, может ослабить российские нейросети в их конкуренции с западными.