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30 минут назад

Нарушителей тишины могут приравнять к хулиганам

Елена Прошина

Первый зампред комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова заявила, что нарушителей тишины могут начать наказывать по статье «Мелкое хулиганство». Об этом сообщает ТАСС.

Нарушителей тишины могут приравнять к хулиганам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующие поправки сенатор предложила внести в новый Кодекс России об административных правонарушениях, работа над которым ведётся в настоящее время.

«Проблема нарушения тишины очень актуальная, регулярно поступают жалобы. Решение вижу во включении в проект нового КоАП РФ статьи 14.1 "Мелкое хулиганство". В случае громких звуков в неположенное время полицейские будут выезжать и наказывать шумного хулигана», – заявила она.

Рукавишникова добавила, что нарушителям также будут грозить штрафы от 1 тысячи до 2 тысяч рублей.

Сенатор напомнила, что в данный момент проблема нарушения тишины решается по-своему в каждом регионе. «Считаю, что необходимо для всех регионов на федеральном уровне ввести единые правила – обозначить часы спокойствия и меры наказания для нарушителей», – заявила Рукавишникова. По её словам, новый КоАП будет предусматривать, что шум с 23.00 до 7.00 считаются административным правонарушением.

Ранее в Совфеде предложили сделать льготную ипотеку адресной.

Общество,Ирина Рукавишникова,Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству,Совет Федерации,
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