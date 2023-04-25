Нарушителей тишины могут приравнять к хулиганам

Соответствующие поправки сенатор предложила внести в новый Кодекс России об административных правонарушениях, работа над которым ведётся в настоящее время.

«Проблема нарушения тишины очень актуальная, регулярно поступают жалобы. Решение вижу во включении в проект нового КоАП РФ статьи 14.1 "Мелкое хулиганство". В случае громких звуков в неположенное время полицейские будут выезжать и наказывать шумного хулигана», – заявила она.

Рукавишникова добавила, что нарушителям также будут грозить штрафы от 1 тысячи до 2 тысяч рублей.

Сенатор напомнила, что в данный момент проблема нарушения тишины решается по-своему в каждом регионе. «Считаю, что необходимо для всех регионов на федеральном уровне ввести единые правила – обозначить часы спокойствия и меры наказания для нарушителей», – заявила Рукавишникова. По её словам, новый КоАП будет предусматривать, что шум с 23.00 до 7.00 считаются административным правонарушением.