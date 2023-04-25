Кинолог оценил планы разрешить регионам усыплять бездомных собак

"Бездомных животных на улицах городов огромное количество. Это говорит о том, что закон не работает, что ответственные за это люди отказываются его соблюдать. Собак не отлавливают, не стерилизуют.



Животных нельзя выпускать в привычную среду, это полнейшая глупость! Собаки сбиваются в стаи. И тут совершенно не важно, какая бирка у нее в ухе, стерилизована она или нет. Она все равно остается животным. Если она одна - ей тяжело. А если собака примкнула к стае - ей легко. И получается, что появляются стаи стерилизованных собак с бирками в ушах, которые при этом нападают на людей, едят их! И где здесь гуманное отношение к нашим людям? На бездомных собак тратят огромные деньги, а они ходят по улицам и убивают наших детей!"- заявил эксперт.