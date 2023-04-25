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19 минут назад

Кинолог оценил планы разрешить регионам усыплять бездомных собак

Семён Капранов
Константин Карапетьянцэксперт

Кинолог Константин Карапетьянц в разговоре с Рамблером оценил ситуацию с бездомными собаками в России, а также прокомментировал решение кабмина одобрить законопроект, который позволит властям регионов регулировать право на усыпление бродячих животных.

По словам специалиста, сегодняшняя ситуация с бродячими собаками, которые стали чаще нападать на людей, стала следствием принятия закона "Об ответственном обращении с животными"

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Возникновение 498 закона было вызвано тем, что хотели на законодательном уровне начать решать проблему регулирования численности бездомных животных, живущих на улицах. И сегодня дают о себе знать последствия принятия этого закона. Большая часть специалистов в области поведения животных, большая часть биологов и зоологов говорят о том, что определенные статьи этого закона просто не имеют права на существование как таковые. Согласно закону, бродячих собак отлавливают, размещают в пунктах временного содержания, а потом их стерилизуют, а также чипируют или закрепляют пластмассовую бирку в ухе. А затем их размещают в привычной среде обитания. И наши зоозащитники говорили, что животных ни в коем случае нельзя уничтожать, что их численность нужно регулировать таким "гуманным способом".
Константин Карапетьянц
Константин КарапетьянцПрезидент региональной общественной организации «Кинология XXI век»

По словам кинолога, в результате действия закона в России появилось большое число приютов для собак, на содержание которых выделяются неоправданно большие денежные средства.

"Казалось бы, это гуманная миссия - поместить собаку в приют, где за ней будут ухаживать, где ее будут содержать и кормить. Да, собак там содержат и кормят. Но, например, людей в тюрьме тоже содержат и кормят. Что ответит заключенный на вопрос - нравится ли им такое обращение? К сожалению, собаке такой вопрос задать нельзя. Но то, что порой из себя представляют наши приюты для собак, можно назвать тюрьмой. Иногда в одном грязном вольере содержат по пять собак, которым там тесно. И дай бог, что собака доберется до своей пайки, которую насыпали всем в одну миску", — сказал специалист.

Карапетьянц подчеркнул, что собаки - социальные животные, нуждающиеся в общении с людьми, которого они не получают в приютах.

"Там собак просто содержат и получают за это очень большие деньги, которые можно было бы перенаправить на другие проекты, связанные, в том числе, и с бездомными животными. И один из таких проектов, о котором положительно отзываются специалисты, предполагает пристройство собак в семьи.

Приюты не нужны. Собак нужно отдавать в семьи. Конечно, для успеха такого проекта нужна широкая рекламная кампания, нужно ввести бесплатное обучение людей обращению с собаками и так далее. Но средств на это было бы потрачено гораздо меньше, чем на содержание приютов", — заявил кинолог.

Инциденты с нападением стай бродячих собак на людей, подобные тому, что произошел в Оренбурге, не являются редкостью в России, отметил специалист.

"Бездомных животных на улицах городов огромное количество. Это говорит о том, что закон не работает, что ответственные за это люди отказываются его соблюдать. Собак не отлавливают, не стерилизуют.

Животных нельзя выпускать в привычную среду, это полнейшая глупость! Собаки сбиваются в стаи. И тут совершенно не важно, какая бирка у нее в ухе, стерилизована она или нет. Она все равно остается животным. Если она одна - ей тяжело. А если собака примкнула к стае - ей легко. И получается, что появляются стаи стерилизованных собак с бирками в ушах, которые при этом нападают на людей, едят их! И где здесь гуманное отношение к нашим людям? На бездомных собак тратят огромные деньги, а они ходят по улицам и убивают наших детей!"- заявил эксперт.

В развитых европейских странах период содержания собак в приюте составляет от 7 до 30 дней, рассказал специалист.

"Если хозяин за этот срок не нашелся - эвтаназия. То есть там считают деньги. Там понимают, что нет никакого смысла тратить огромные средства на невостребованных животных. Да, порой собаки оказываются на улице, но что теперь? Вот такая судьба.

Я периодически слышу возмущения зоозащитников, мол, как можно усыплять животных. Но когда они убивают людей на улицах - это как? Это те самые животные, которых они защищают", — сказал Карапетьянц.

Вместе с тем эксперт отметил, что на улицах городов и в приютах есть просто потерявшиеся собаки, чьих хозяев нужно искать и применять для этого определенные усилия.

"У многих собак есть клеймо, есть чипы, которые в этом помогают. Но есть ли считыватели этих чипов у приютов, у команд, которые отлавливают собак? У меня информации об этом нет", — сказал он.

Вместе с тем кинолог поддержал готовящееся решение российских властей наделить регионы правом усыплять бездомных собак.

"Мне кажется, что руководителям регионов действительно нужно предоставить право регулировать эту тему самостоятельно. И я более чем уверен, они будут принимать правильные решения. А правильное решение одно - нужно помещать собак в приют и искать им хозяина. Если таковой не нашелся, тогда - "прости животинка, такая у тебя судьба"", — сказал эксперт.

Ранее газета "Известия" сообщила, что властям российских регионов могут дать право на усыпление бездомных собак, которые нападают на людей. Соответствующий законопроект, который поддержало правительство, внесли в Государственную думу "Единая Россия" и "Новые люди". По информации издания, Госдума 16 мая может принять законопроект в первом чтении. В документе предлагается предоставить губернаторам и законодательным собраниям правом устанавливать порядок обращения с бездомными животными на территориях их регионов. В случае принятия законопроекта регионы смогут принимать свои законы, которые с учетом мнения местного населения будут определять судьбу безнадзорных собак, в том числе решать вопрос об их усыплении.

Общество,Единая Россия,Госдума,Мнения,
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