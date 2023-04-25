Андрей Малышев стал новым замминистра культуры

Малышев с 2007 по 2015 год занимал пост генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российская государственная концертная компания "Содружество", переименованного в 2015 году в "Росконцерт". С 2015 по 2018 год он был главой департамента государственной поддержки искусства и народного творчества в Минкультуры, а в 2018 году вернулся на пост гендиректора ФГБУК "Росконцерт".