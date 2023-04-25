Андрей Малышев стал новым замминистра культуры

Ранее возглавлявший ФГБУК "Росконцерт" Андрей Малышев назначен на пост замминистра культуры РФ после ухода Аллы Маниловой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкультуры России и распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
Малышев с 2007 по 2015 год занимал пост генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российская государственная концертная компания "Содружество", переименованного в 2015 году в "Росконцерт". С 2015 по 2018 год он был главой департамента государственной поддержки искусства и народного творчества в Минкультуры, а в 2018 году вернулся на пост гендиректора ФГБУК "Росконцерт".
Новый замминистра культуры окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), имеет ученую степень кандидата экономических наук.
Ранее заместитель министра культуры России Алла Манилова покинула пост по собственному решению, она назначена гендиректором Русского музея.