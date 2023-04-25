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35 минут назад

Актер сериала «Реальные пацаны» умер во время операции

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Российский актер, известный по сериалу «Реальные пацаны», Василий Масалитин скончался во время проведения хирургической операции в одной из больниц на востоке Москвы. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает ИА Regnum со ссылкой на собственный источник.

Актер сериала «Реальные пацаны» умер во время операции
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Артист ушел из жизни в возрасте 32 лет. Известно, что Масалитин умер на хирургическом столе еще в середине февраля, однако об этом стало известно лишь сейчас, после начала Следственным комитетом проверки. Источник подчеркивает, что следователи предполагают наличие вины врачей в произошедшем.

Масалитину проводили операцию на ноге, его ввели в наркоз, из которого пациент не вышел. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.

Василий Масалитин участвовал в съемках многих сериалов и передач. Широкой аудитории он запомнился по эпизодическим ролям в таких шоу, как «Реальные пацаны», «След», «Ивановы», «Даешь молодежь!», «Ольга», «Незлобин» и многих других.

Ранее сообщалось, что канадский актер Сэйнт Вон Колуччи, сделавший 12 операций ради сходства с участником кей-поп-группы BTS Паком Чимином, умер в возрасте 22 лет. Отмечается, что Колуччи потратил на хирургические вмешательства около 220 тысяч долларов, чтобы сыграть участника группы в кинопроекте.

Общество,Следственный комитет,
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