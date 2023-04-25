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Посол России заявил об отсутствии попыток захвата российского посольства в Судане

Посол России в Судане Андрей Черновол в беседе с ТАСС заявил, что в отношении российского посольства в Хартуме не зарегистрировано никаких попыток захвата.

Посол заявил об отсутствии попыток захвата посольства РФ в Судане
© МИД РФ

«Нас никто не захватывал и даже не пытался захватить», — утверждает он.

Черновол проинформировал, что по состоянию на 25 апреля среди пострадавших в боестолкновениях в Судане не числится ни один россиянин. В посольстве России в Хартуме достаточно продуктов и медикаментов для размещенных в нем соотечественников, добавил дипломат.

«Все, с кем удалось установить связь, живы и здоровы», — подытожил посол.

Ранее российские дипломаты в Судане заявили об эвакуации в посольство в Хартуме почти всех граждан РФ, которые находились в зонах эскалации конфликта, в том числе женщины с ребенком из России, оказавшихся заблокированными в здании Нубийской митрополии. Список лиц, которых планирует эвакуировать посольство, насчитывает около 300 человек, среди них 140 — граждане России.

С 15 апреля между Силами быстрого реагирования (СБР) и армией Судана идут боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в атаках. По данным министра здравоохранения страны, в результате столкновений погибли около 600 человек.

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