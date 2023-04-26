В ярославский музей вернулась икона, украденная 47 лет назад

Икона-минея XVII века "Святцы на июль" была похищена в 1975 году из церкви Ильи Пророка в Ярославле, которая находится в ведении музея-заповедника и епархии. И только несколько лет назад она была обнаружена в частном собрании в Германии, а на прошлой неделе благодаря усилиям Общества содействия сохранению и популяризации русской культуры имени Михаила Абрамова была возвращена правообладателю.

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В музее-заповеднике рассказали, что 47 лет назад из церкви ночью были украдены 12 небольших икон-миней. Восемь из них правоохранительные органы вскоре смогли найти и вернуть. "Святцы на июль" - из тех четырех, что долгое время оставались и до сих пор остаются ненайденными. Специалисты с удовлетворением отмечают, что икона-минея находится в хорошем состоянии и не требует дополнительной реставрации.

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- Мы не знаем, сколько владельцев икона сменила за это время, и никогда уже не узнаем. Но, как правило, люди, которые занимаются коллекционированием, очень щепетильно относятся к условиям хранения. Поэтому здесь мы можем говорить о замечательной сохранности, - пояснила заведующая отделом древнерусского искусства Государственной Третьяковской галереи Елена Саенкова.

Семья Абрамовых уже второй раз помогла вернуть Ярославскому музею-заповеднику значимый памятник средневекового русского религиозного искусства. В 2017 году меценат и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов (погиб в авиакатастрофе в 2019 году) передал музею выкупленную им икону XVII века "Воскресение - Сошествие во ад", которая тоже была обнаружена в одном из частных собраний Европы.

- Как только наши сотрудники сообщили мне, что, возможно, им удалось обнаружить похищенную икону и, возможно, она даже из церкви Ильи Пророка, я немедленно дал поручение провести необходимые исследования. Уже по фотографии было понятно, что памятник очень высокого художественного уровня: тончайшее письмо, изысканный колорит, пропорции, - рассказал председатель правления Общества содействия сохранению и популяризации русской культуры Георгий Абрамов - сын Михаила Абрамова.