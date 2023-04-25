Эксперт: ВОЗ может вскоре объявить об окончании пандемии

"Должно быть объявлено о конце пандемии. Я думаю, что ВОЗ близка к этому, задержка вызвана осторожностью", - сказал он в опубликованном во вторник интервью газете "Corriere della Sera". По его мнению, ковид сегодня не представляет существенного риска. "Сегодня этот вирус стал очень маловирулентным, если не сказать совсем безвредным", - полагает Палу.