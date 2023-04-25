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Эксперт: ВОЗ может вскоре объявить об окончании пандемии

Президент Итальянского агентства по лекарствам (Aifa) Джорджо Палу считает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) "близка к тому", чтобы объявить об окончании пандемии коронавируса.

Эксперт: ВОЗ может вскоре объявить об окончании пандемии
© ТАСС

"Должно быть объявлено о конце пандемии. Я думаю, что ВОЗ близка к этому, задержка вызвана осторожностью", - сказал он в опубликованном во вторник интервью газете "Corriere della Sera". По его мнению, ковид сегодня не представляет существенного риска. "Сегодня этот вирус стал очень маловирулентным, если не сказать совсем безвредным", - полагает Палу.

Вирусолог считает, что "на данном этапе вакцинация имеет смысл только для людей в домах престарелых, лиц старше 80 лет, тех, кто наиболее подвержен риску по роду деятельности, а также пациентов с ослабленной иммунной системой".

За время пандемии в Италии вызываемое коронавирусом заболевание перенесли более 25,7 млн человек, умерли более 189 тыс.

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