Пандемия COVID-19 заставила москвичей полюбить природу и тихие парки

Пандемия COVID-19 заставила жителей Москвы сменить стратегии отдыха и чаще находиться в тихих местах парков. Об этом сообщает пресс-служба РНФ.

В 2020 году в Москве были введены карантинные меры в связи с распространением COVID-19. Среди прочего, было запрещено посещать городские парки — предполагалось, что это сократит число контактов между людьми и не даст инфекции распространяться. Этот запрет, вероятно, негативно сказался на психологическом комфорте людей, и после его снятия москвичи наоборот стали чаще находиться на свежем воздухе. Однако неясно, как пандемия сказалась на выборе мест досуга.

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Специалисты Российского университета дружбы народов и их коллеги из других институтов решили сравнивать, какие зоны отдыха выбирали москвичи до и после COVID-19. Для этого авторы с помощью алгоритмов машинного обучения проанализировали более 20 тысяч фотографий горожан из социальной сети ВКонтакте, сделанных с января 2019 по декабрь 2020 года в трех городских парках: Тимирязевском, «Парке культуры и отдыха «Сокольники»» и «Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького».

Все они относятся к разным типам: Тимирязевский парк это, по сути, лес без серьезной инфраструктуры, Сокольники — это лесопарк, а Парк Горького — сплошной «городской» парк, предназначенный для массовых гуляний и мероприятий. Анализ показал, что во время карантина количество фотографий во всех парках снизилось, при этом заметнее всего — до десяти раз — в Парке Горького. При этом пик посещаемости парков пришелся на сентябрь 2020 года, в то время как ограничения были сняты в июне.