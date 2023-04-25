Мурашко: дети начали получать инъекции отечественного препарата против СМА

"По СМА - спинальной мышечной атрофии - это уже такая наша с вами победа, что эти дети сегодня получают такое дорогостоящее лечение. На клинические исследования вышел отечественный препарат, аналог этого препарата - "Золгенсмы", и сегодня несколько детей получили первые инъекции данного лекарственного средства", - сказал Мурашко на заседании президиума Совета законодателей РФ.