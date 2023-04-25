Мурашко: дети начали получать инъекции отечественного препарата против СМА

Мурашко: Российские дети начали получать инъекции отечественного препарата против СМА
Дети, которым поставлен диагноз "спинальная мышечная атрофия" (СМА), начали получать инъекции отечественного аналога "Золгенсмы", сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"По СМА - спинальной мышечной атрофии - это уже такая наша с вами победа, что эти дети сегодня получают такое дорогостоящее лечение. На клинические исследования вышел отечественный препарат, аналог этого препарата - "Золгенсмы", и сегодня несколько детей получили первые инъекции данного лекарственного средства", - сказал Мурашко на заседании президиума Совета законодателей РФ.
Кроме того, проходит процедуру регистрации российский аналог французского "Онкаспара" для лечения детей с острым лимфобластным лейкозом. Мурашко пояснил, что на начальном этапе отечественный препарат не прошел процедуру контроля качества.
"Сейчас они доработали технологию и зашли на процедуру регистрации. Мы ожидаем успеха, потому что это уже наша независимость от внешних процессов, плюс это цена совершенно иного порядка", - добавил глава Минздрава.