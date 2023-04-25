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Мурашко: Российские дети начали получать инъекции отечественного препарата против СМА

Дети, которым поставлен диагноз "спинальная мышечная атрофия" (СМА), начали получать инъекции отечественного аналога "Золгенсмы", сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Мурашко: дети начали получать инъекции отечественного препарата против СМА
© ТАСС

"По СМА - спинальной мышечной атрофии - это уже такая наша с вами победа, что эти дети сегодня получают такое дорогостоящее лечение. На клинические исследования вышел отечественный препарат, аналог этого препарата - "Золгенсмы", и сегодня несколько детей получили первые инъекции данного лекарственного средства", - сказал Мурашко на заседании президиума Совета законодателей РФ.

Кроме того, проходит процедуру регистрации российский аналог французского "Онкаспара" для лечения детей с острым лимфобластным лейкозом. Мурашко пояснил, что на начальном этапе отечественный препарат не прошел процедуру контроля качества.

"Сейчас они доработали технологию и зашли на процедуру регистрации. Мы ожидаем успеха, потому что это уже наша независимость от внешних процессов, плюс это цена совершенно иного порядка", - добавил глава Минздрава.

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