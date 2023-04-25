Вдова Владлена Татарского хочет основать фонд его имени
Вдова военного корреспондента Владлена Татарского Валерия хочет основать фонд имени погибшего мужа, а также предложила отмечать 25 апреля, в день рождения Татарского, День военкора. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
«Я хочу, чтобы дело Максима продолжалось. Мы должны спасать наших людей, менять культурную среду и зажигать сердца граждан нашей родины. Поэтому сегодня, в День рождения Максима, я решила сделать ему подарок: основать фонд имени Владлена Татарского», - написала Валерия.
Главным делом фонда, считает она, должна стать премия в области военной публицистики и литературы, а день рождения мужа - национальный день военкора.
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