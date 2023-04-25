Владелец выброшенного на помойку "распятия с Иисусом" заявил, что это не Иисус

Владелец «распятия с Иисусом», которого обнаружили в мусорном баке в Нижневартовске, заявил, что найденная скульптура не имеет отношения к Иисусу и религии. Об этом он сообщил на своей странице во ВКонтакте.

© Константин Щербин/VK

Как рассказал Константин Щербина, скульптура стояла в комнате умершего соседа, вещи из которой коммунальщики не могли вывезти на свалку полтора года. Он предположил, что в случае их прихода участь этой вещи была бы такая же.

«Не понимаю, почему все однозначно решили что это Иисус Христос. У Иисуса Христа при распятии не забивали гвоздь в живот. Так что это явно не тот Иисус», — написал мужчина.

По его словам, он подарил эту скульптуру своему знакомому на день рождения. Тот обратился к священнику одного из храмов Нижневартовска, который, посмотрев на ее фотографию, заявил, что ее можно порубить на дрова и выкинуть, так как к религии она не имеет никакого отношения. Священник, по его словам, также предположил, что это скорее всего «распятый разбойник».