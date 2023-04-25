Москва выпустит зеленые облигации для населения

Столица выпустит зеленые облигации для населения, которые позволят гражданам инвестировать в важнейшие городские экологические проекты. Размещение начнется в конце мая на платформе «Финуслуги» Московской биржи. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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«Объем облигаций, предложенный к размещению, составит два миллиарда рублей, а срок их обращения — два года. Купонный доход будет выплачиваться раз в квартал. Процентную ставку по облигациям определят перед началом размещения исходя из рыночной конъюнктуры», — рассказал Владимир Ефимов.

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Облигации для населения — особый вид ценных бумаг, которые могут купить только физические лица. В случае с зелеными облигациями для населения, выпущенными Москвой, нет риска потери средств: они не обращаются на бирже и поэтому не теряют в цене. При их досрочном возврате городу граждане получат доход за весь период владения. Для людей, которые интересуются современным финансовым рынком, покупка этих ценных бумаг — возможность познакомиться с одним из инвестиционных инструментов и тем самым повысить свою финансовую грамотность.

«Зеленые облигации Москвы для населения — надежный и выгодный финансовый инструмент. Процесс приобретения ценных бумаг будет максимально простым и удобным, без комиссии и посредников — прямо на платформе “Финуслуги” Московской биржи. Купив облигации, жители не только получат стабильный инвестиционный доход, но и внесут вклад в улучшение экологии в столице. Граждане смогут повысить культуру сбережений, получить новые знания в области финансовой грамотности. Для тех, кто никогда не владел ценными бумагами, покупка зеленых облигаций — первый безопасный шаг в мир инвестиций», — отметила ЕленЕлена Зяббарова, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов.

Привлеченные от размещения облигаций средства направят на финансирование проекта замены дизельных автобусов на электробусы для сокращения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от автотранспорта. Это сделает столицу более здоровой и комфортной для жизни. Именно желание привлечь людей к реализации важного проекта городского развития является основной причиной выпуска этих облигаций: бюджет Москвы сегодня достаточен для реализации проектов развития.

В 2021 году столица разместила выпуск биржевых зеленых облигаций на 70 миллиардов рублей, средства которого в полном объеме направили на приобретение электробусов и строительство Большой кольцевой линии метро. Облигации выпустили для покупки прежде всего финансовыми организациями, но интерес к ним проявили и физические лица. Исходя из этого, город принял решение о выпуске зеленых облигаций для населения.