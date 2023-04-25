Эксперты сообщили о сокращении объема продаж препаратов от гриппа и ОРВИ

Объем продаж препаратов от гриппа и ОРВИ в России в I квартале 2023 года сократился на 17% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и составил 54,9 млн упаковок. Об этом говорится в сообщении оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"По данным государственной системы маркировки товаров "Честный знак", в российских аптеках за I квартал 2023 года было продано 54,9 млн упаковок препаратов от гриппа и ОРВИ. Это на 17% ниже продаж за аналогичный период прошлого года, когда россияне купили 66,3 млн пачек лекарств", - отмечается в сообщении.

По данным ЦРПТ, сумма затрат жителей России на лекарства от гриппа и ОРВИ снизилась на 21% - с 29 млрд рублей в первом квартале 2022 года до 23 млрд рублей в первом квартале 2023 года. Средняя цена за одну упаковку таких лекарств в январе - марте 2023 года при этом составила 418,7 рублей. Это на 4% меньше показателя первых трех месяцев 2022 года, когда показатель был на уровне 436,6 рублей.

По данным аналитиков, лидером по продаже противовирусных препаратов стала Магаданская область, в которой было продано 5 тыс. 714 упаковок на 10 тыс. жителей, за ней следует Краснодарский край - 4 тыс. 937 упаковок. На третьем месте расположились Московская область - 4 тыс. 872 упаковки, четвертое место занял Приморский край - 4 тыс. 782 упаковки, на пятом месте оказалась Свердловская область - 4 тыс. 765 упаковок.