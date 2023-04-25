Собчак: у фонда Хаматовой наступили тяжелые времена

Год назад известная в России актриса Чулпан Хаматова уехала из страны и обосновалась в Латвии. Сообщалось, что артистка будет участвовать в жизни фонда «Подари жизнь» дистанционно. Однако у организации появились серьезные сложности.

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О существующих проблемах в фонде рассказала телеведущая Ксения Собчак. Журналистка провела беседу с людьми, ранее помогавшими «Подари жизнь». Выяснилось, что благотворители ушли, а выделение денег остановлено.

«Дело, которым она занималась всю жизнь, сейчас в довольно сложном состоянии из-за ее отъезда», — сообщает Ксения в своем YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».