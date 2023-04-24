В России разработали учебник истории с разделом про СВО

Кравцов сообщил, что новый учебник истории для старшеклассников уже готов
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что новый учебник по истории для 11-х классов, содержащий раздел о специальной военной операции на Украине, уже готов.
«Я в руках держу учебник (по истории Отечества. — RT) для 11-х классов, базовый уровень», — цитирует его РИА Новости.
По словам министра, учебник получился интересным.
Ранее заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева сообщила, что новые школьные учебники по истории для старших классов поступят в школы к 1 сентября.