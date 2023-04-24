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Кравцов сообщил, что новый учебник истории для старшеклассников уже готов

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Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что новый учебник по истории для 11-х классов, содержащий раздел о специальной военной операции на Украине, уже готов.

В России разработали учебник истории с разделом про СВО
© ТАСС

«Я в руках держу учебник (по истории Отечества. — RT) для 11-х классов, базовый уровень», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, учебник получился интересным.

Ранее заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева сообщила, что новые школьные учебники по истории для старших классов поступят в школы к 1 сентября.

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