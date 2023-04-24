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Кабмин поддержал законопроект о дополнительных ограничениях допуска к гостайне

Правительство РФ поддержало законопроект о дополнительных ограничениях допуска к государственной тайне и права на выезд из страны граждан, имеющих доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям. Это следует из отзыва кабмина, который имеется в распоряжении ТАСС.

Кабмин поддержал законопроект об ограничениях допуска к гостайне
© РИА Новости

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению с учетом замечания", - говорится в документе.

В марте группа депутатов комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции внесла в нижнюю палату парламента проект поправок в законы "О государственной тайне" и "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Законопроектом предлагается устранить несколько пробелов в действующих законах, связанные с допуском и доступом к государственной тайне и с ограничением права на выезд из страны граждан, осведомленных о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях.

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