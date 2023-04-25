Стоимость путевок в детские лагеря выросла на 10-20% перед началом сезона

Отдых в летних лагерях подорожал, рассказали "Российской газете" участники рынка. К повышению цен приводит сокращение количества востребованных детских лагерей, закрытие зарубежных направлений и рост спроса на отдых в своем регионе. Навстречу сотрудникам-родителям идут работодатели и берут на себя часть затрат. Но в основном такая возможность есть у крупных компаний.

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"Детский отдых в этом сезоне подорожал, от 10 до 20%, - констатирует Елена Рыженкова, генеральный директор incamp.ru. - Если год-два назад средняя цена для отдыха в Подмосковье на 12-16 дней была в диапазоне 45-60 тысяч рублей, то сейчас среднее предложение 60-70 тысяч рублей".

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О подорожании говорит и Марина Ненарокова, исполнительный директорСоюза организаторов детского активного туризма (СОДАТ). Нижняя граница стоимости путевки в детский лагерь, по ее словам, составляет 40 тысяч рублей, средняя цена - 40-70 тысяч рублей. Но сегодня уже не редкость ценник и в 100 тыс. руб. за путевки с интересными образовательными программами, рассказывает она.

Всего в летнюю оздоровительную кампанию 2023 года запланирована работа более 38 тысяч организаций отдыха и оздоровления детей, заявила недавно вице-премьер Татьяна Голикова. Это позволит обеспечить организованный отдых для более чем 5,1 млн детей.

Дороже всего стоят путевки в лагеря с хорошими гостиничными номерами, оборудованными санузлами, качественным питанием, ухоженной территорией, бассейном и интересной образовательной программой.

"Чаще предлагаются образовательные программы по направлениям экономика, бизнес, право. И они востребованы", - рассказывает Ненарокова.

Стали популярны клубы дневного пребывания и военно-патриотические лагеря, причем отправляют в них не только мальчиков, но и девочек.

"Предложений в этом сегменте стало больше", - говорит Рыженкова.

В таких лагерях присутствует достаточно суровая дисциплина, серьезная физическая нагрузка. В некоторых программах предусмотрено знакомство детей с оружием, конечно, под присмотром взрослых и с соблюдением мер безопасности.

Зарубежный отдых для детей чувствует себя так же, как и весь остальной зарубежный туризм, констатирует Рыженкова. Организованные группы детей отправляют преимущественно в Турцию, ОАЭ и Сингапур. Стоимость таких туров начинается от 80 тыс. руб. за Турцию и доходит до 300 тыс. руб. за Сингапур. При этом на рынке остались именно программы отдыха, а такое направление, как зарубежные языковые школы, пользуется наименьшим спросом.

Росту стоимости детского отдыха внутри страны способствует сокращение числа мест. Все реже крупные компании владеют собственными детскими лагерями. Предприятия стараются продать принадлежащие им непрофильные и дорогие для содержания активы, поясняют эксперты. Наличие собственного лагеря у организаци сегодня скорее исключение.

Но компании подключаются к организации отдыха детей сотрудников. "Мы видим тенденцию к увеличению работодателей, которые компенсируют сотрудникам стоимость путевок в летние лагеря", - говорит Ненарокова. Чаще всего это делают крупные производственные компании и госкорпорации. "Компенсации чаще всего не покрывают полную стоимость путевок, но у некоторых работодателей они достаточно большие - доходят до половины и даже больше половины стоимости путевки", - сообщила она.

Как показал опрос работодателей, организацией отдыха сотрудников занимается достаточно большое количество работодателей, и действительно, в основном это производственные предприятия. В компании "РУСАЛ" сообщили, что собственный лагерь организации существует более 20 лет. За пять смен в нем успевают принять 720 детей сотрудников. Не только летом, но и в межсезонье отправляет детей сотрудников отдыхать Яковлевский ГОК, уже в апреле 36 детей посетили лагерь "Гудвин"в Подмосковье, и еще 50 ребят отправятся отдыхать летом.

Более трех тысяч детей сотрудников планирует отправить отдыхать этим летом ПАО "Северсталь", для такой масштабной летней кампании будет задействовано пять детских лагерей. АФК "Система" в этом году масштабирует свой образовательный проект "Летние смены" для учеников 5-10-х классов, всего в нем примут участие более тысячи детей сотрудников. Правда, родителям придется оплатить себестоимость услуг, в числе которых проживание, питание, зарплаты вожатых и ряд других расходов.

В этом году существенно меняется география популярных детских лагерей.