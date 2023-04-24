Когда отключат отопление в 2023: конец отопительного сезона в Москве и Подмосковье

Отопительный сезон в Москве и Подмосковье близок к завершению: понедельник, 24 апреля, стал самым теплым днем в Москве с начала года. Температура воздуха на Главной метеостанции (ВДНХ) поднялась до 20,4 градуса.

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По данным синоптиков, в ближайшие две недели дневные температуры в регионе составят от плюс 12 до плюс 21 градуса, а по ночам будет до десяти тепла (и не холоднее плюс трех - четырех). «Рамблер» собрал информацию о том, когда отключат отопление в Москве и Подмосковье в 2023 году.

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Когда обычно отключают отопление

Строгих дат отключения отопления в Москве, Московской области или любом другом российском регионе нет. Все зависит от погоды.

На официальном сайте мэра Москвы рассказали, что решение об отключении отопления в столице принимает городское правительство. Распоряжение, в котором указывают точную дату окончания отопительного сезона, выпускают, если:

Среднесуточная температура в течение пяти дней держится выше отметки в плюс восемь градусов (по такому же принципу включаются отопление - если прошло уже пять дней и температура остается ниже восьми градусов тепла);

Также власти руководствуются прогнозом погоды: если прогноз предупреждает, что скоро похолодает, отопление могут не отключить, даже если все пять дней в городе было теплее плюс восьми.

В мэрии подчеркивают, что на работы по отключению отопления обычно уходит несколько суток. Сначала батареи отключают на промышленных предприятиях, затем в жилых домах, а в последнюю очередь - в социальных учреждениях, школах, детских садах и больницах.

Как объясняет РБК, после того, как власти решили отключить отопление, батареи остынут не мгновенно. Еще несколько дней они будут работать в формате подтапливания, теряя тепло поэтапно. Это в том числе необходимо на случай резких перепадов температур: если внезапно похолодает, отопление удастся быстро вернуть.

Когда отключат отопление в Москве и Подмосковье в 2023 году

Заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что столичные власти с учетом теплой погоды приняли решение начать перевод системы на летний режим с понедельника, 24 апреля.

Отключение отопления в Москве будет осуществляться поэтапно, займет до пяти дней. Это обусловлено тем, что необходимо отключить систему в 74 тыс. зданий, в том числе, в 34 тыс. жилых домов.

На первом этапе, уточнил Бирюков, от отопления отключат административные объекты, промышленные площадки, затем - многоквартирные дома, школы, детские сады. После того, как работы будут в целом завершены, специалисты начнут подготовку теплосетей к следующему осенне-зимнему периоду.

Напомним, что в прошлом году отопительный сезон в Москве окончательно завершился 16 мая.

В 2021-м отопление отключили 10 мая;

В 2020-м - 7 мая;

В 2019 году - 6 мая;

В 2018-м - 29 апреля.

В большинстве городов Подмосковья специалисты управляющих компаний начнут отключать отопление с 24 апреля. Ожидается, что работы будут завершены до начала первомайских праздников.

Вместе с тем, отмечается, что в разных городах установлены разные сроки. Так, в Серпухове здания начали отключать в пятницу, 21 апреля, жилые дома - с 24 апреля. Отопительный сезон продлился в городе 6,5 месяцев.

В Можайском округе ресурсоснабжающая организация АО «ФПЛК» также приступила к работам по отключению отопления в многоквартирных домах и социальных объектах с 21 апреля.

В Лобне, в свою очередь, промышленные объекты начнут отключать с 26 апреля.

Подготовка к отключению отопления

Эксперты, опрошенные РБК, советуют проверить герметичность окон и балконов и дверей перед отключением батарей. Если где-то ощущается сквозняк, щели необходимо заделать.

После отключения батарей, когда на улице еще не слишком тепло, страдать могут владельцы квартир на первых этажах - из-за проблем с теплоизоляцией и близости к подвалу. Выходом для них могут стать теплые электрические полы с подогревом и возможностью регулировать температуру.

Даже если на улице все еще прохладно, а батареи уже отключили, не стоит отказываться от проветривания помещения - это необходимо для поддержания уровня кислорода в квартире.

Если возникли вопросы, связанные с отоплением, можно обратиться в: