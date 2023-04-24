На верандах ресторанов могут разрешить продавать алкоголь

На верандах ресторанов в ближайшее время могут разрешить продавать алкоголь
Поправки в законодательство, разрешающие продажу алкоголя на летних верандах ресторанов в России, могут быть внесены в Госдуму в ближайшее время. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России, общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
"На каждой летней веранде де-факто продается алкоголь, хотя де-юре это запрещено (согласно 171 ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции" - прим. ТАСС). Удалось проговорить этот вопрос, мы подготовили проект поправок, провели совещания, в ближайшее время эта поправка будет выдвинута, чтобы предприниматели не оказывались номинально нарушителями", - сказал Миронов.
В 2022 году Москва стала единственным регионом России, где был снят запрет на продажу алкоголя на летних верандах при ресторанах и кафе.