Названа причина затруднения передачи украинских детей из Крыма на родину

«В Крыму у нас осталось шесть детей, но самое главное, что у этих детей родители находятся в странах Евросоюза, то есть возвращение к родителям чуть сложнее, чем у детей, у которых родители находятся, например, на Украине или в новых регионах России», — разъяснила Львова-Белова.