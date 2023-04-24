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В МЧС решили не запрещать россиянам жарить шашлыки в парках

МЧС России не будет запрещать разводить огонь и в том числе жарить шашлыки в городских парках, рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Ринат Еникеев. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«Конкретного запрета на разведение огня в лесопарках нет. Все это регулируется локальными актами, все зависит от администрации соответствующего лесопаркового хозяйства», — объяснил он.

Так, запретить разводить огонь в парке может только администрация парка, такие запреты вводятся по ее усмотрению. Также Еникеев уточнил, что МЧС не будет штрафовать дачников за отсутствие первичных средств пожаротушения на их участках.

Ранее Еникеев сообщил, что именно из-за жарки шашлыков в России на 15% выросло число пожаров, возникших на открытой местности, по сравнению с прошлым годом. По его словам, если в 2022 году таких случаев было 30, то в этом - уже 38. В результате пострадали строения, в том числе жилые дома.

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