В МЧС решили не запрещать россиянам жарить шашлыки в парках

МЧС России не будет запрещать разводить огонь и в том числе жарить шашлыки в городских парках, рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Ринат Еникеев. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«Конкретного запрета на разведение огня в лесопарках нет. Все это регулируется локальными актами, все зависит от администрации соответствующего лесопаркового хозяйства», — объяснил он.

Так, запретить разводить огонь в парке может только администрация парка, такие запреты вводятся по ее усмотрению. Также Еникеев уточнил, что МЧС не будет штрафовать дачников за отсутствие первичных средств пожаротушения на их участках.