Студентов кампуса РТУ МИРЭА перевели на удаленку из-за кори

В управлении назвали эпидемиологическую ситуацию в Дагестане "напряженной, но контролируемой". Там заявили, что случаи заболевания регистрируются среди граждан, которые не были привиты от кори. Как указали в управлении, осложнение эпидситуации по коревой инфекции в регионе началось в феврале 2023 года, до этого регистрировались лишь единичные случаи без распространения.