Студентов кампуса РТУ МИРЭА перевели на удаленку из-за кори

Студентов кампуса РТУ МИРЭА на Стромынке перевели на удаленку из-за случая кори, передает агентство городских новостей "Москва". Отмечается, что дистанционный режим обучения вводится на 20 дней.
Ранее в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан сообщили, что в регионе зарегистрированы 188 лабораторно подтвержденных случаев кори.
В управлении назвали эпидемиологическую ситуацию в Дагестане "напряженной, но контролируемой". Там заявили, что случаи заболевания регистрируются среди граждан, которые не были привиты от кори. Как указали в управлении, осложнение эпидситуации по коревой инфекции в регионе началось в феврале 2023 года, до этого регистрировались лишь единичные случаи без распространения.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидситуация с корью в России заведомо осложняется. По ее словам, случаи заболевания корью зарегистрированы в 44 субъектах РФ.