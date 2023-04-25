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42 минуты назад

Студентов кампуса РТУ МИРЭА перевели на удаленку из-за кори

Газета.Ruиещё 2

Студентов кампуса РТУ МИРЭА на Стромынке перевели на удаленку из-за случая кори, передает агентство городских новостей "Москва". Отмечается, что дистанционный режим обучения вводится на 20 дней.

Студентов кампуса РТУ МИРЭА перевели на удаленку из-за кори
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан сообщили, что в регионе зарегистрированы 188 лабораторно подтвержденных случаев кори.

В управлении назвали эпидемиологическую ситуацию в Дагестане "напряженной, но контролируемой". Там заявили, что случаи заболевания регистрируются среди граждан, которые не были привиты от кори. Как указали в управлении, осложнение эпидситуации по коревой инфекции в регионе началось в феврале 2023 года, до этого регистрировались лишь единичные случаи без распространения.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидситуация с корью в России заведомо осложняется. По ее словам, случаи заболевания корью зарегистрированы в 44 субъектах РФ.

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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