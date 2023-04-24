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21 минуту назад

Умер худрук «Кремлевского балета» Андрей Петров

Никита Бородкин

Художественный руководитель «Кремлевского балета», народный артист РФ Андрей Петров скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Кремлевского дворца в Telegram-канале.

Скончался основатель и худрук «Кремлевского балета» Андрей Петров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Петров умер 23 апреля. Причина смерти в публикации не уточняется. В некрологе отметили, что жизненный путь хореографа был наполнен творческими порывами, созидательным трудом и стремлением внести вклад в сохранение и развитие русского хореографического искусства.

«Мы скорбим об утрате и выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея Борисовича Петрова, а также труппе его любимого детища — театра "Кремлевский балет"», — добавили в пресс-службе.

Петров был основателем «Кремлевского балета» и занимал должность худрука театра с 1990 года. Также был главным балетмейстера театра. В 1970-х годах он ставил спектакли в Театре на Таганке, Театре на Бронной и театре «Ромэн». В 1993—2001 годы он занимал пост генерального директора Государственного Кремлевского дворца, где был режиссером-постановщиком многих концертных программ.

Общество,Андрей Петров,
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