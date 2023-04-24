"Он уже плотно вошел в нашу жизнь, становится по сути рутинной инфекцией, но, к сожалению, нам с вами невозможно ослаблять внимание к этой проблеме. Потому что, к сожалению, пока еще люди заболевают, уходят из жизни", – отметила она.