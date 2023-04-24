$81.27-0.2189.46+0.11

Мурашко заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

2

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, однако изменчивость инфекции предполагает новые подходы к иммунопрофилактике и изготовлению вакцин. Об этом ТАСС заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Как и во всем мире, этот крупнейший вызов по-прежнему пока сохраняет свое влияние на показатели в здравоохранении. Во многом мы сегодня видим, что ситуация, конечно же, стабилизировалась, и это вакцинация населения", – подчеркнул он.

По словам Мурашко, в 2022 году были улучшены меры по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы новые вакцины и обновлены рекомендации.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова добавила, что вирус все еще распространяется и оказывает влияние на здоровье граждан, поэтому не следует снижать внимание к коронавирусу.

Вирусолог заявил, что штамм «арктур» может заражать, несмотря на антитела

"Он уже плотно вошел в нашу жизнь, становится по сути рутинной инфекцией, но, к сожалению, нам с вами невозможно ослаблять внимание к этой проблеме. Потому что, к сожалению, пока еще люди заболевают, уходят из жизни", – отметила она.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки на территории России зафиксировали 5 458 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализация потребовалась 382 пациентам. Это на 21,6% меньше, чем 23 апреля.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий