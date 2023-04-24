Минюст готовит отмену возможности смены пола в паспорте

Глава Минюста Константин Чуйченко заявил о подготовке к отмене возможности изменения пола в паспорте. Это коснется желающих внести изменения в документ без проведения соответствующей операции. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно действующему законодательству, изменение пола в паспорте возможно при наличии медицинского документа, который подтверждает факт смены пола. При этом обязательность проведения хирургических вмешательств для получения лицом такой справки не предусматривается, что позволяет человеку поменять документы, но физиологически остаться прежним. Предстоящая отмена должна исключить такую возможность в России.

На сегодняшний день в России операция по смене пола проводится только на основании решения специальной комиссии и показаний врачей.