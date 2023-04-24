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Минюст готовит отмену возможности смены пола в паспорте

Глава Минюста Константин Чуйченко заявил о подготовке к отмене возможности изменения пола в паспорте. Это коснется желающих внести изменения в документ без проведения соответствующей операции. Об этом сообщает ТАСС.

Минюст готовит отмену возможности смены пола в паспорте
© РИА Новости

Согласно действующему законодательству, изменение пола в паспорте возможно при наличии медицинского документа, который подтверждает факт смены пола. При этом обязательность проведения хирургических вмешательств для получения лицом такой справки не предусматривается, что позволяет человеку поменять документы, но физиологически остаться прежним. Предстоящая отмена должна исключить такую возможность в России.

На сегодняшний день в России операция по смене пола проводится только на основании решения специальной комиссии и показаний врачей.

Механизмы, позволяющие изменять пол в паспорте работают в России с 2018 года. По данным ЗАГСов, с этого времени по 2022 год было зарегистрировано более 2,7 тыс. случаев смены пола по документам. Из этого числа было зарегистрировано порядка 190 браков.

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