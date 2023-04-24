$81.49-0.1389.35-0.11

В Севастополе возобновили движение паромов и катеров

Движение в Севастопольской бухте для катеров и паромов после ночной атаки украинских надводных беспилотников восстановлено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

В Севастополе возобновили движение паромов и катеров
© РИА Новости

«Работа морского пассажирского транспорта возобновлена в штатном режим», — заявили там.

Напомним, что попытка атаки была предпринята в ночь на понедельник, 24 апреля. Как рассказывал губернатор Михаил Развожаев, Черноморский флот уничтожил один атаковавший город беспилотник на внешнем рейде. Еще один взорвался сам. Никаких объектов повреждено не было, пострадавших нет.

Из-за нападения движение морского транспорта временно приостановили. На компенсационном маршруте запустили наземный транспорт.

Прошлое нападение беспилотников на город произошла 22 марта. Развожаев заявлял, что Черноморский флот успешно отбил атаку надводных дронов. В нескольких зданиях были выбиты стекла, однако пострадавших в результате инцидента нет.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий