В Севастополе возобновили движение паромов и катеров

Движение в Севастопольской бухте для катеров и паромов после ночной атаки украинских надводных беспилотников восстановлено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

«Работа морского пассажирского транспорта возобновлена в штатном режим», — заявили там.

Напомним, что попытка атаки была предпринята в ночь на понедельник, 24 апреля. Как рассказывал губернатор Михаил Развожаев, Черноморский флот уничтожил один атаковавший город беспилотник на внешнем рейде. Еще один взорвался сам. Никаких объектов повреждено не было, пострадавших нет.

Из-за нападения движение морского транспорта временно приостановили. На компенсационном маршруте запустили наземный транспорт.