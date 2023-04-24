Северное сияние наблюдается в небе над Москвой

В Московской области наблюдается северное сияние, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, это связано с началом магнитной бури на Земле. Отмечается, что она с перерывами будет длиться еще несколько часов.

Северное сияние наблюдается и над Санкт-Петербургом. Астрономы заявили, что в ночь на понедельник явление можно увидеть по всей стране.