Северное сияние наблюдается в небе над Москвой
В Московской области наблюдается северное сияние, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По его словам, это связано с началом магнитной бури на Земле. Отмечается, что она с перерывами будет длиться еще несколько часов.
Северное сияние наблюдается и над Санкт-Петербургом. Астрономы заявили, что в ночь на понедельник явление можно увидеть по всей стране.
Ранее в интернете появились фото и видео северного сияния — зелено-красных и фиолетово-синих вспышек в небе.