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Северное сияние наблюдается в небе над Москвой

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В Московской области наблюдается северное сияние, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Северное сияние наблюдается в небе над Москвой
© РИА Новости

По его словам, это связано с началом магнитной бури на Земле. Отмечается, что она с перерывами будет длиться еще несколько часов.

Северное сияние наблюдается и над Санкт-Петербургом. Астрономы заявили, что в ночь на понедельник явление можно увидеть по всей стране.

Ранее в интернете появились фото и видео северного сияния — зелено-красных и фиолетово-синих вспышек в небе.

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