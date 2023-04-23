Умерла актриса Лидия Ашрапова

Печальная новость поступила из Крыма: в конце недели поступило сообщение о кончине актрисы Лидии Ашраповой, звезды советского кинематографа. Знаменитая артистка ушла из жизни еще 21 апреля, однако известно об этом стало с некоторым опозданием.

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"Актриса кино Лола (Лидия) Абдукаримова-Ашрапова скончалась на 88-м году 21 апреля 2023 года. Светлая память!" - сообщил звукорежиссер Жанибек Мухамедхан.

Карьера Ашраповой в кино закончилась в девяностые. Актриса переехала из Казахстана в Россию и некоторое время жила в Подмосковье. Последние 17 лет ее жизни прошли на Крымском полуострове.