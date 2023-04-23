Поплавская призналась, что ей жалко покинувшую Россию Чулпан Хаматову

«За свой выбор она перед Богом ответит. У меня развито чувство эмпатии, по-человечески мне ее жалко, потому что она все потеряла. И проиграла. Ведь пошла с «открытым забралом» против своей страны, своих соотечественников. Она думала, что это подвиг. Может, до сих пор считает, что идет на плаху», — отметила Поплавская.