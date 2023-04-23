Жителей Крыма предупредили о заморозках в начале следующей недели
Спасатели предупредили о заморозках до минус 2 градусов в Крыму в понедельник и вторник, 24 и 25 апреля, сообщается в воскресенье на сайте ГУ МЧС России по республике.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 24 и 25 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус 2 градусов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур".
В воскресенье в Симферополе облачно, без осадков. Воздух прогрелся до плюс 13 градусов.