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Жителей Крыма предупредили о заморозках в начале следующей недели

Спасатели предупредили о заморозках до минус 2 градусов в Крыму в понедельник и вторник, 24 и 25 апреля, сообщается в воскресенье на сайте ГУ МЧС России по республике.

Жителей Крыма предупредили о заморозках в начале следующей недели
© РИА Новости

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 24 и 25 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус 2 градусов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур".

В воскресенье в Симферополе облачно, без осадков. Воздух прогрелся до плюс 13 градусов.

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