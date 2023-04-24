Принца Гарри посадят на задние ряды во время коронации Карла III

Согласно информации бывшего дворецкого принцессы Дианы Пола Баррелла, принца Гарри посадят на десять рядов дальше остальных членов королевской семьи во время коронации его отца Карла III. Об этом пишет передает The Sun.

По словам Барелла, с одной стороны, тот факт, что принц Гарри займет место на задних рядах во время церемонии коронации, может казаться унизительным для него. Но, с другой стороны, такая позиция может помочь ему относительно незаметно покинуть Вестминстерское аббатство и не общаться с прессой, если он этого захочет.

Пол Баррелл также сообщил, что у принца Гарри, герцога Сассекского, будет мало времени на общение с родственниками во время его визита в Великобританию для коронации в мае 2023 года. Он добавил, что шанса на восстановление отношений с Виндзорами после выпуска скандальных мемуаров «Запасной» у него нет.

Предполагается, что принц Гарри не будет долго оставаться в Великобритании и, вероятнее всего, отправится обратно в Калифорнию в течение 24 часов после церемонии.

Согласно информации Баррелла, король Карл III очень доволен, что оба его сына будут присутствовать на торжестве.