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В Роспотребнадзоре перечислили симптомы кори

В Роспотребнадзоре назвали симптомы кори.

В Роспотребнадзоре перечислили симптомы кори
© РИА Новости

В частности, в ведомстве отметили, что уже на 3-4 день болезни, страдающие этим недугом, как правило, имеют характерный вид – одутловатое лицо и отечные веки, но сыпи в это время ещё не бывает, передаёт РИА Новости.

Кроме того, у большинства пациентов в первые же дни болезни наблюдаются заложенность носа и сухой грубый кашель, а также повышенная температура тела, вялость, слабость и плохой аппетит.

Сыпь обычно появляется на 4-5 день болезни. При этом период высыпания продолжается 3-4 дня. первые элементы сыпи можно увидеть в центре лица, за ушами, после чего она быстро распространяются на всё лицо, а также шею и верхнюю часть груди.

На 2-й день высыпания распространяются уже на туловище, руки и бёдра, на 3-й – на нижние части рук, голени и стопы.

С 4-5 дня от появления сыпи начинается период пигментации. Высыпания же приобретают буровато-коричневый оттенок, температура снижается, уменьшаются катаральные явления и в целом самочувствие больного становится заметно лучше», – рассказали в Роспотребнадзоре.

Как ранее сообщала «Свободная пресса»,глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация с корью в стране осложняется. По её словам, заболевание зарегистрировано уже в 44 российских регионах.

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