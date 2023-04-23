В Роспотребнадзоре перечислили симптомы кори

В Роспотребнадзоре назвали симптомы кори.

В частности, в ведомстве отметили, что уже на 3-4 день болезни, страдающие этим недугом, как правило, имеют характерный вид – одутловатое лицо и отечные веки, но сыпи в это время ещё не бывает, передаёт РИА Новости.

Кроме того, у большинства пациентов в первые же дни болезни наблюдаются заложенность носа и сухой грубый кашель, а также повышенная температура тела, вялость, слабость и плохой аппетит.

Сыпь обычно появляется на 4-5 день болезни. При этом период высыпания продолжается 3-4 дня. первые элементы сыпи можно увидеть в центре лица, за ушами, после чего она быстро распространяются на всё лицо, а также шею и верхнюю часть груди.

На 2-й день высыпания распространяются уже на туловище, руки и бёдра, на 3-й – на нижние части рук, голени и стопы.

С 4-5 дня от появления сыпи начинается период пигментации. Высыпания же приобретают буровато-коричневый оттенок, температура снижается, уменьшаются катаральные явления и в целом самочувствие больного становится заметно лучше», – рассказали в Роспотребнадзоре.