СМИ: силовики прервали концерт рэпера SCALLY MILANO в Петербурге

SHOT: силовики прервали концерт рэпера SCALLY MILANO в Петербурге
В Санкт-Петербурге полиция прервала концерт рэпера SCALLY MILANO. Силовики потребовали у фанатов предъявить документы и покинуть зал, сообщили очевидцы в соцсети.
«Прямо во время выступления на сцену „Гигант Холла“ (концертная площадка — прим.URA.RU.), где проходило мероприятие, вышли силовики и потребовали у зрителей подготовить документы и покинуть зал» — сообщили очевидцы telegram-каналу «SHOT». В соцсети предполагают, что концерт остановили сотрудники управления по обороту наркотиков.
Инцидент произошел вечером 22 апреля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На момент публикации новости ответ не был получен.