СМИ: силовики прервали концерт рэпера SCALLY MILANO в Петербурге

«Прямо во время выступления на сцену „Гигант Холла“ (концертная площадка — прим.URA.RU.), где проходило мероприятие, вышли силовики и потребовали у зрителей подготовить документы и покинуть зал» — сообщили очевидцы telegram-каналу «SHOT». В соцсети предполагают, что концерт остановили сотрудники управления по обороту наркотиков.