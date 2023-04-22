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SHOT: силовики прервали концерт рэпера SCALLY MILANO в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция прервала концерт рэпера SCALLY MILANO. Силовики потребовали у фанатов предъявить документы и покинуть зал, сообщили очевидцы в соцсети.

СМИ: силовики прервали концерт рэпера SCALLY MILANO в Петербурге
© ТАСС

«Прямо во время выступления на сцену „Гигант Холла“ (концертная площадка — прим.URA.RU.), где проходило мероприятие, вышли силовики и потребовали у зрителей подготовить документы и покинуть зал» — сообщили очевидцы telegram-каналу «SHOT». В соцсети предполагают, что концерт остановили сотрудники управления по обороту наркотиков.

Инцидент произошел вечером 22 апреля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

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