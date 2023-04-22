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МДТ в Петербурге объяснил перенос спектакля с участием Козловского

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В петербургском Малом драматическом театре - Театре Европы заявили, что «были вынуждены» перенести спектакль с участием актера Данилы Козловского.

МДТ в Петербурге объяснил перенос спектакля с участием Козловского
© ТАСС

«К сожалению, спектакли «Коварство и любовь», назначенные на 22 и 23 апреля, мы вынуждены перенести на 23 и 24 мая соответственно», - сказано на сайте театра.

Отмечается, что апрельские билеты будут действительны в мае, а руководство МДТ «очень надеется, что спектакли состоятся».

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в прокуратуру Москвы с жалобой на Козловского. Бородин считает, что своими высказываниями о СВО актер дискредитировал Вооруженные силы России.

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После этого в отношении Козловского началась проверка.

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