МДТ в Петербурге объяснил перенос спектакля с участием Козловского

В петербургском Малом драматическом театре - Театре Европы заявили, что «были вынуждены» перенести спектакль с участием актера Данилы Козловского.

«К сожалению, спектакли «Коварство и любовь», назначенные на 22 и 23 апреля, мы вынуждены перенести на 23 и 24 мая соответственно», - сказано на сайте театра.

Отмечается, что апрельские билеты будут действительны в мае, а руководство МДТ «очень надеется, что спектакли состоятся».

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в прокуратуру Москвы с жалобой на Козловского. Бородин считает, что своими высказываниями о СВО актер дискредитировал Вооруженные силы России.