В России за сутки госпитализированы 382 человека с коронавирусом
За последние сутки в России с коронавирусом госпитализированы 382 человека, также выявлено 5458 новых случаев заболевания.
Как сообщает стопкоронавирус.рф, выписано в связи с выздоровлением 4917 человек.
Также подтверждено 34 летальных исхода.
Накануне в России в больницы попали 487 человек с коронавирусом.
Геннадий Онищенко, заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с распространением COVID-19.