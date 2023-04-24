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В России за сутки госпитализированы 382 человека с коронавирусом

За последние сутки в России с коронавирусом госпитализированы 382 человека, также выявлено 5458 новых случаев заболевания.

В России за сутки госпитализированы 382 человека с коронавирусом
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Как сообщает стопкоронавирус.рф, выписано в связи с выздоровлением 4917 человек.

Также подтверждено 34 летальных исхода.

Накануне в России в больницы попали 487 человек с коронавирусом.

Геннадий Онищенко, заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с распространением COVID-19.

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