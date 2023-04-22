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В Роспотребнадзоре предупредили о сходстве симптомов кори и ОРВИ

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Симптомы кори в первые дни после заболевания похожи на ОРВИ, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В пресс-службе пояснили, что в катаральном периоде болезни пациенты жалуются на кашель, насморк, першение в горле, повышение температуры.

Таким образом, добавили эксперты, симптомы кори в первые 3-4 дня очень похожи на проявления ОРВИ. Вместе с тем, при тщательном осмотре можно заметить на слизистой щек пятна Коплика-Филатова-Бельского в виде мелких беловатых точек с красным ободком.

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Корь отчетливо проявляется лишь на 3-5 день болезни, отметили в ведомстве. Высокая температура, кашель сохраняются, но на коже появляется характерная сыпь. Кроме того, характерными признаками являются светобоязнь и слезотечение.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что для подтверждения диагноза на 4-5 день больному следует сдать кровь, а также провести серологическое обследование. Оно позволит выявить специфические иммуноглобулины к вирусу кори.

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