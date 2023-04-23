В российском регионе выявили почти 200 случаев заболевания корью

В Дагестане выявили почти 200 случаев заболеванию корью. Об этом сообщает Роспотребнадзора по российскому региону.
«В Республике Дагестан зарегистрированы 188 лабораторно подтвержденных случаев кори. Эпидемиологическая ситуация характеризуется как напряженная, но контролируемая», — заявили в ведомстве.
Там уточнили, что осложнение эпидемиологической ситуации в связи с распространением кори началось в республике в феврале этого года, однако сначала выявлялись только единичные случаи. По данным ведомства, в основном случаи инфицирования фиксируются среди не привитых от кори лиц, которые прибывают в регион из стран ближнего зарубежья.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что охват иммунизации против кори в среднем по России превышает 95 процентов. В ведомстве пояснили, что такой уровень охвата позволяет исключить риски эпидемии.