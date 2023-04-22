22 апреля в Петербурге открывается сезон фонтанов. Специалисты проверили оборудование, провели промывку и установили съемные части, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора города.
Отмечается, что в этот день заработает 71 сооружение. Это будут, в том числе, фонтаны в Южно-Приморском парке Победы, парке 300-летия Санкт-Петербурга, а также комплекс у Российской национальной библиотеки и другие.
Еще пять фонтанов включат 1 мая. Это будут светомузыкальный в Петергофе на Торговой площади, фонтан «Крестики-Нолики» в Сестрорецке, у Гостиного двора в Кронштадте, а также комплексы на Московской площади и площади Ленина.
Ранее сообщалось, что в Петербурге начался ремонт Московских триумфальных ворот. Установленные на них скульптуры последовательно разбирают, чтобы отправить в реставрационные мастерские. Они, как и сами ворота, родом из XIX века. Время от времени переживали небольшой ремонт, но такая масштабная реставрация пройдет впервые.