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Обнародовано пророчество священника Черниговского о судьбе Украины и России

Старец Лаврентий Черниговский говорил о расколе России и Украины задолго до начала спецоперации.

Обнародовано пророчество священника о судьбе Украины и России
© globallookpress.com

«Обязательно нужно помнить, что было Крещение Руси, а не Крещение Украины. Киев – это второй Иерусалим и мать русских городов. Киев без великой России и в отдельности от России немыслим ни в каком и и ни в коем случае», – передает слова Черниговского Православный портал.

Такое мнение он высказал еще в 50-е годы, когда о противостоянии России и Украины и подумать нельзя было.

«Как нельзя разделить Пресвятую Троицу, так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию», – считал Черниговский.

Он называл три союзных государства Святой Русью. При этом, он отмечал, что в Киеве никогда не было Патриарха.

По информации старца, патриархи в то время жили в Москве. Он призывал остерегаться самосвятской украинской церкви. А тех, кто ополчатся против Православной веры и Церкви, ждет позорный конец.

Ранее «ФедералПресс» писал, что слепой провидец из ЛНР предсказал исход спецоперации.

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