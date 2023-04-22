Обнародовано пророчество священника о судьбе Украины и России

Старец Лаврентий Черниговский говорил о расколе России и Украины задолго до начала спецоперации.

«Обязательно нужно помнить, что было Крещение Руси, а не Крещение Украины. Киев – это второй Иерусалим и мать русских городов. Киев без великой России и в отдельности от России немыслим ни в каком и и ни в коем случае», – передает слова Черниговского Православный портал.

Такое мнение он высказал еще в 50-е годы, когда о противостоянии России и Украины и подумать нельзя было.

«Как нельзя разделить Пресвятую Троицу, так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию», – считал Черниговский.

Он называл три союзных государства Святой Русью. При этом, он отмечал, что в Киеве никогда не было Патриарха.

По информации старца, патриархи в то время жили в Москве. Он призывал остерегаться самосвятской украинской церкви. А тех, кто ополчатся против Православной веры и Церкви, ждет позорный конец.