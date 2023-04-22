Обнародовано пророчество священника о судьбе Украины и России

Обнародовано пророчество священника Черниговского о судьбе Украины и России
Такое мнение он высказал еще в 50-е годы, когда о противостоянии России и Украины и подумать нельзя было.
«Как нельзя разделить Пресвятую Троицу, так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию», – считал Черниговский.
Он называл три союзных государства Святой Русью. При этом, он отмечал, что в Киеве никогда не было Патриарха.
По информации старца, патриархи в то время жили в Москве. Он призывал остерегаться самосвятской украинской церкви. А тех, кто ополчатся против Православной веры и Церкви, ждет позорный конец.
Ранее «ФедералПресс» писал, что слепой провидец из ЛНР предсказал исход спецоперации.