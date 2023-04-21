Журналиста Грозева* включили в список иноагентов

«Грозев распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, а также зарубежной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ», — указано в качестве причин внесения журналиста в перечень.