Журналиста Грозева* включили в список иноагентов
Министерство юстиции России включило в список иноагентов журналиста-расследователя Bellingcat* Христо Грозева. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В качестве даты внесения его в реестр стоит 21 апреля.
«Грозев распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, а также зарубежной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ», — указано в качестве причин внесения журналиста в перечень.
Помимо него в список иноагентов также включили сегодня, 21 апреля, общественных деятелей Наталью Севец-Ермолину и Эльвиру Вихареву, правозащитную организацию «Школа призывника» и журналистский проект «Адвокатская улица».
*признан СМИ-иноагентом в РФ