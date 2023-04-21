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Александринский театр отменил спектакль после жалобы на дискредитацию ВС

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Речь идёт о постановке «Сирано де Бержерак». Вместо неё 23 апреля покажут «Ворона», а 24 мая — «Женитьбу».

Театр в Петербурге отменил спектакль после жалобы на дискредитацию ВС
© РИА Новости

О причинах такого решения санкт-петербургский театр не сообщает.

При этом, как пишет портал 78.ru, на спектакль в полицию пожаловался один из зрителей, который увидел в постановке признаки дискредитации армии.

«Сирано де Бержерак» — пьеса французского драматурга Эдмона Ростана, написанная в 1898 году. Прототипом главного героя выступает философ и поэт Сирано де Бержерак. По сюжету он храбр и талантлив, а единственный его недостаток — это нос, из-за насмешек над которым он всех вызывает на дуэли. Из-за этого главный герой не признаётся в любви своей кузине Роксане и пишет ей любовные письма от лица её возлюбленного — Кристиана.

Перед смертью Сирано де Бержерак по памяти цитирует Роксане одно из писем, и та понимает, что он был их настоящим автором.

Спектакль в Александринском театре поставил Николай Рощин. Постановка идёт с 2018 года. Главного героя играет Иван Волков. Спектакль получил премию «Золотая маска».

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