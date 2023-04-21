Театр в Петербурге отменил спектакль после жалобы на дискредитацию ВС

«Сирано де Бержерак» — пьеса французского драматурга Эдмона Ростана, написанная в 1898 году. Прототипом главного героя выступает философ и поэт Сирано де Бержерак. По сюжету он храбр и талантлив, а единственный его недостаток — это нос, из-за насмешек над которым он всех вызывает на дуэли. Из-за этого главный герой не признаётся в любви своей кузине Роксане и пишет ей любовные письма от лица её возлюбленного — Кристиана.