Спасатели прогнозируют риск схода лавин на севере Бурятии

Опасность схода лавин объявлена в Северо-Байкальском районе Бурятии. Об этом сообщает региональный главк МЧС России в Telegram-канале.

«По данным Бурятского ЦГМС, 23-24 апреля в Северо-Байкальском районе Бурятии возможен сход снежных лавин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели рекомендуют воздержаться от посещения лавиноопасной местности в ближайшие дни.