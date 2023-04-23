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Спасатели прогнозируют риск схода лавин на севере Бурятии

Опасность схода лавин объявлена в Северо-Байкальском районе Бурятии. Об этом сообщает региональный главк МЧС России в Telegram-канале.

Спасатели прогнозируют риск схода лавин на севере Бурятии
© РИА Новости

«По данным Бурятского ЦГМС, 23-24 апреля в Северо-Байкальском районе Бурятии возможен сход снежных лавин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели рекомендуют воздержаться от посещения лавиноопасной местности в ближайшие дни.

В ведомстве также подчеркнули, что туристским группам необходимо за 10 дней до начала путешествия информировать региональные подразделения МЧС.

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